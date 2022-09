Popolna sanacija okvare v predoru Karavanke bo trajala pet do šest tednov

Ljubljana, 16. septembra - Okvaro, do katere je v četrtek dopoldne prišlo v predoru Karavanke, bodo sanirali pet do šest tednov. Do začetka prihodnjega tedna si želijo težavo sanirati začasno, v vmesnem času pa bi lahko skozi predor uredili organizirane prevoze tovornih vozil v nadzorovanih konvojih v vnaprej določenih časovnih terminih, so sporočili iz Darsa.