Gospodarsko ministrstvo razveljavilo razpis za javno turistično infrastrukturo

Ljubljana, 16. septembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z današnjim dnem razveljavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Prispele vloge namreč bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, zato bo ministrstvo razpis ponovilo, a z nižjim sofinanciranjem.