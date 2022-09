Evropski teden mobilnosti v 3000 mestih v 40 državah, tudi Ukrajini

Bruselj, 16. septembra - V Evropskem tednu mobilnosti, ki je osrednja kampanja Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega mestnega prevoza, se bodo med 16. in 22. septembrom aktivnosti odvijale v približno 3000 mestih v več kot 40 državah, tudi v Ukrajini, so objavili v Bruslju.