Bruselj v posvetovanje pred poenostavitvijo zakonodaje o pravicah potnikov

Ljubljana, 16. septembra - Evropska komisija je danes objavila javno posvetovanje, ki bo v pomoč pri načrtovani konsolidaciji in poenostavitvi zakonodaje EU o pravicah potnikov. Cilj je upoštevati izkušnje, pridobljene med pandemijo covida-19, in zakonodajo bolje prilagoditi prihodnjim krizam, so pojasnili v Bruslju.