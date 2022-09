Lani prodana fitofarmacevtska sredstva vsebovala manj aktivnih snovi

Ljubljana, 18. septembra - Fitofarmacevtska sredstva, prodana leta 2021 v Sloveniji, so vsebovala 932 ton aktivnih snovi, kar je šest odstotkov manj kot leto prej in 14 odstotkov manj od petletnega povprečja. Hkrati je bila to v zadnjih 10 zadnjih letih, z izjemo leta 2013, najmanjša količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih.