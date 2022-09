V Velenju srečanje vojnih veteranov in častnikov Slovenije

Velenje, 17. septembra - Kljub slabši vremenski napovedi bo danes v Velenju potekalo napovedano tradicionalno srečanje vojnih veteranov in častnikov Slovenije. Za več kot 1200 prijavljenih so pripravili šotor, načrtovane spremljajoče dogodke pa bodo izvedli, če bo to dopuščalo vreme, je za STA povedal generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mitja Jankovič.