Kronoterm obeležil 30 let razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk

Braslovče, 17. septembra - Podjetje Kronoterm z Gomilskega, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo naprav za varčno ter okolju prijazno ogrevanje in hlajenje, je ta teden obeležilo 30 let delovanja. Družinsko podjetje s skoraj 120 zaposlenimi sta v sredo obiskala tudi predsednik vlade Robert Golob in minister za infrastrukturo Bojan Kumer.