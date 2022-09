Za bralno vzpodbudo 25.000 prvošolcem darilna slikanica

Ljubljana, 18. septembra - Pri Društvu Bralna značka Slovenije - ZPMS so tudi letos z več partnerji pripravili darilno slikanico za vse prvošolce. Tokratna darilna knjiga je Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib Ide Mlakar Črnič. V ponedeljek bodo tako v vseh šolah po Sloveniji in nekaterih zamejskih razdelili kar 25.000 slikanic.