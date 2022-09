Ob smrti Radka Poliča - Raca: V igri je šel do konca

Ljubljana, 16. septembra - Preminulemu igralcu Radku Poliču - Racu so se poklonili kolegi in poznavalci iz gledališkega in filmskega sveta. Igralka Draga Potočnjak je ocenila, da je v igri šel do konca. Za Majdo Širca je bil Rac zapletena duša, na videz poln protislovij, po mnenju igralca z območja bivše Jugoslavije Radeta Šerbedžije pa je imel božanski navdih.