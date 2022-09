Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 17. septembra - Pri založbi Miš so izdali mladinski roman To nisva midva, ki ga podpisuje norveška avtorica Neda Alaei, pri Mladinski knjigi pa turistični vodnik Utrinki tisočletne Ljubljane, ki ga je spisal Iztok Bončina, in knjigo švedske esejistke Nine Burton Tanke stene življenja.