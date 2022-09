Legendarni napis Hollywood bo zažarel v prenovljeni podobi

Los Angeles, 19. septembra - V pričakovanju 100. obletnice znamenitega napisa Hollywood bodo danes začeli z osem tedensko prenovo. Predvidevajo, da bodo porabili 1500 litrov temeljnega premaza in barve. "V sodelovanju s podjetjem Sherwin-Williams bomo ohranili zapuščino znaka in simbola kraja, kjer je mogoča čarovnija in se lahko uresničijo sanje," je povedal Jeff Zarrinnam.