Ljubljana, 16. septembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne večinoma znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,82 odstotka. Najbolj se cenijo delnic Save Re, ki so izgubile več kot dva odstotka vrednosti. Največ prometa je bilo z delnicami Krke.