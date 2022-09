V Novogoriškem gledališču krstna uprizoritev Mojstra in Margarete

Nova Gorica, 17. septembra - Satirična fantazijska drama Mojster in Margareta avtorja Mihaila Bulgakova bo drevi ugledala krstno uprizoritev odrske priredbe, ki so se je v novogoriškem gledališču zaupali režiserki Noni Ciobanu. Predstava postavlja vprašanje, kaj se zgodi, če v trenutku popolnega obupa srečaš neznanca in ti ta ponudi rešitev.