DZ prihodnji petek na izredni seji o inflaciji in draginji

Ljubljana, 16. septembra - Poslanci se bodo prihodnji petek sestali na izredni seji, na kateri bodo razpravljali o ukrepih za omilitev posledic inflacije in energetske draginje, je danes sklenil kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Sklic seje so zahtevali v poslanski skupini SDS, kjer so prepričani, da so dosedanji ukrepi vlade neprimerni.