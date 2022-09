Odbor DZ zavrnil predloge SDS za naslavljanje inflacije in draginje

Ljubljana, 16. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji seji zavrnil predlog priporočil SDS za omilitev posledic inflacije in energetske draginje. Medtem ko je opozicija poudarjala, da vlada z ukrepi ne naslavlja vseh, ki bi jih morala, in da ukrepe sprejema prepočasi, je koalicija ocenila, da so predlogi SDS populistični.