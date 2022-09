Večer: Vložena obtožnica zoper 57 domnevnih članov mednarodne kriminalne združbe

Ljubljana, 16. septembra - Ljubljansko tožilstvo je vložilo obtožnico zoper 57 domnevnih članov mednarodne kriminalne združbe, ki se je več let ukvarjala s tihotapljenjem in prodajo prepovedanih drog, danes poroča Večer. Obtožnica še ni pravnomočna. Večina domnevnih članov združbe se bo na sodišču branila s prostosti, nekateri pa so v priporu, dodaja časnik.