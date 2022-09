V Občini Brežice več posegov za ohranitev kulturne dediščine

Brežice, 18. septembra - V Občini Brežice so pred nekaj leti opravili prenovo gradu Brežice, ki je zajela tudi restavracijo fresk na stropu grajske viteške dvorane in lesenih stopnišč. Te dni tam poteka še restavracija stenskih fresk. V Brežicah bodo do konca oktobra prenovili stari mestni vodovodni stolp, lani pa so končali prenovo starih mostov prek Save in Krke.