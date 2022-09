Umetnine Narodne galerije ob četrtkovem deževju ostale nepoškodovane

Ljubljana, 16. septembra - Zaradi močnega četrtkovega deževja je vrata za obiskovalce do vključno ponedeljka zaprla Narodna galerija v Ljubljani. Kot je za STA povedala direktorica galerije Barbara Jaki, je voda zalila strojnico, hodnike v kleti in vhodno avlo. Na srečo ni bila pri tem poškodovana nobena umetnina. Galerijo so zaradi varnosti začasno zaprli za obiskovalce.