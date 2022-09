Po divjanju neurja na Hrvaškem tudi danes izdali opozorila za vso državo

Zagreb, 16. septembra - Neurje je v četrtek zajelo več delov Hrvaške. Najhuje je bilo na območju Čazme v bližini Bjelovarja, kjer so nalivi in močan veter povzročili veliko materialno škodo na strehah hiš, poslovnih objektov, vozil in na osnovni šoli. Hrvaški hidrometeorološki zavod je tudi za danes izdal opozorila za celo državo.