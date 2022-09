Teksaške oblasti odložile nezakonite priseljence pred vrati podpredsednice ZDA Kamale Harris

Washington, 16. septembra - Teksaške oblasti so v četrtek pred rezidenco podpredsednice ZDA Kamale Harris v Washingtonu odložile dva avtobusa nezakonitih priseljencev, kar je bila namerna poteza, namenjena pozivu za ostrejšo politiko do nezakonitega priseljevanja v ZDA. Poteze oblasti v Teksasu in drugih zveznih državah je obsodil tudi predsednik ZDA Joe Biden.