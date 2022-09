Cene nafte nekoliko pridobile

Singapur, 16. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Ne glede na to pa se obeta tretji tedenski padec cen zapored, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Na trg negativno vplivata močan ameriški dolar, ki draži nafto za trgovce z drugimi valutami, in ohlajanje svetovnega gospodarstva.