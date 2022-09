Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Ameriške delnice so v četrtek močno padle, zaradi zaskrbljujočih gospodarskih podatkov in zaskrbljenosti glede vpliva nadaljnjih agresivnih ukrepov Ameriške centralne banke naslednji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.