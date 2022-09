Avstralija v Davisovem pokalu do druge zmage

Halle, 15. septembra - Tenisači Avstralije so v skupini C svetovne skupine Davisovega pokala v Hamburgu premagali premagali Francijo z 2:1 in dosegli še drugo zmago. Odločilna je bila igra dvojic, v kateri sta Matthew Ebden in Max Purcell s 6:4 in 6:4 premagala Nicolasa Mahuta in Arthurja Rinderknecha.