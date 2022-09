Izidi nogometne evropske lige (2)

* Skupina A: Bodö/Glimt - Zürich 2:1 (0:0) (Nino Žugelj ni igral za Bodö/Glimt) Arsenal - PSV Eindhoven (preloženo na 20. oktober) - lestvica: 1. Bodö/Glimt 2 1 1 0 3:2 4 2. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3 3. PSV 1 0 1 0 1:1 1 4. Zürich 2 0 0 2 2:4 0 * Skupina B: Dinamo Kijev - AEK Larnaka 0:1 (0:1) Rennes - Fenerbahče 2:2 (0:0) (Miha Zajc ni igral za Fenerbahče) - lestvica: 1. Rennes 2 1 1 0 4:3 4 2. Fenerbahče 2 1 1 0 4:3 4 3. AEK Larnaka 2 1 0 1 2:2 3 4. Dinamo Kijev 2 0 0 2 1:3 0 * Skupina C: Roma - HJK Helsinki 3:0 (0:0) Betis - Ludogorec 3:2 (2:1) (Žana Karničnika ni bilo v kadru Ludogorca) - lestvica: 1. Betis 2 2 0 0 5:2 6 2. Roma 2 1 0 1 4:2 3 3. Ludogorec 2 1 0 1 4:4 3 4. HJK Helsinki 2 0 0 2 0:5 0 * Skupina D: Union St. Gilloise - Malmö 3:2 (1:1) Braga - Union Berlin 1:0 (0:0) - lestvica: 1. Braga 2 2 0 0 3:0 6 2. Union St. Gilloise 2 2 0 0 4:2 6 3. Union Berlin 2 0 0 2 0:2 0 4. Malmö 2 0 0 2 2:5 0 * Skupina E: Šerif Tiraspol - Manchester United 0:2 (0:2) Real Sociedad - Omonia 2:1 (1:0) (Tima Matavža ni bilo v kadru Omonie) - lestvica: 1. Real Sociedad 2 2 0 0 3:1 6 2. Šerif Tiraspol 2 1 0 1 3:2 3 3. Manchester United 2 1 0 1 2:1 3 4. Omonia 2 0 0 2 1:5 0 * Skupina F: Midtjylland - Lazio 5:1 (2:0) Feyenoord - Sturm Gradec 6:0 (4:0) (Jon Gorenc Stanković je igral do 46. minute za Sturm) (Tomi Horvat je igral do 73. minute za Sturm) - lestvica: 1. Feyenoord 2 1 0 1 8:4 3 2. Midtjylland 2 1 0 1 5:2 3 3. Lazio 2 1 0 1 5:7 3 4. Sturm Gradec 2 1 0 1 1:6 3 * Skupina G: Karabah - Nantes 3:0 (0:0) Olympiacos - Freiburg 0:3 (0:2) - lestvica: 1. Freiburg 2 2 0 0 5:1 6 2. Karabah 2 1 0 1 4:2 3 3. Nantes 2 1 0 1 2:4 3 4. Olympiacos 2 0 0 2 1:5 0 * Skupina H: Trabzonspor - Crvena zvezda 2:1 (1:0) Monaco - Ferencvaros 0:1 (0:0) - lestvica: 1. Ferencvaros 2 2 0 0 4:2 6 2. Trabzonspor 2 1 0 1 4:4 3 3. Monaco 2 1 0 1 1:1 3 4. Crvena zvezda 2 0 0 2 1:3 0