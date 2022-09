Tina Mrak in Božič po prvih dveh finalnih regatah EP 14.

Izmir, 15. septembra - Slovenska jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta 14. po prvih dveh finalnih regatah evropskega prvenstva v razredu 470 v turškem kraju Cesme. Po zadnjih treh kvalifikacijskih regatah v sredo sta z 21. mesta napredovala na 15. mesto, ki sta ga po 18. in šestem mestu v šesti in sedmi regati še izboljšala.