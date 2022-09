Golob: Slovenija ne bo izpolnjevala zahtev do Nata "s prototipi"

Brdo pri Kranju, 15. septembra - Premier Robert Golob je po današnji odločitvi vlade, da odpove pogodbo za nakup osemkolesnih oklepnikov tipa boxer, sporočil, da to ne pomeni, da Slovenija ne bo izpolnila obljub do zveze Nata po oblikovanju bojnih skupin. A tega ne bo storila "za vsako ceno in zagotovo ne s prototipi", je poudaril.