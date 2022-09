Vlada določila izhodišča za pogajanja s sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 15. septembra - Vlada je danes določila izhodišča za pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva. Poleg tega je določila izhodišča za pogajanja zaradi realizacije dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, so sporočili po seji vlade.