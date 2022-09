Močno deževje povzroča težave v prometu, zalitih več objektov

Ljubljana, 15. septembra - Močno deževje in lokalni nalivi po državi že cel dan povzročajo težave. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi močnejših padavin, poplav in nanosov materiala ponekod po Sloveniji oviran promet. Ob tem na centru opozarjajo voznike, naj prilagodijo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in ročno prižgejo luči.