Z meje odstranili okoli štiri kilometre žice, vlada tudi v pripravo nove migracijske politike

Brdo pri Kranju, 15. septembra - Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o poteku odstranjevanja žične ograje na meji s Hrvaško. Od 15. julija do danes so odstranili 4142 metrov rezilne žice na območjih policijskih uprav Novo mesto in Maribor. Na ministrstvu za notranje zadeve potekajo tudi aktivnosti za pripravo nove migracijske politike.