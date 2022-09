Predor Karavanke ponovno odprt za osebna vozila

Kranj, 15. septembra - Predor Karavanke je ponovno odprt, promet skozi predor pa je zaradi tehničnih težav v obe smeri še vedno prepovedan za avtobuse in tovorna vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase. Obvoz za avtobuse in tovorna vozila proti Avstriji je možen čez prehod Šentilj ali preko Italije, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Vzrok za zaprtje predora so po navedbah Darsa težave z delovanjem ventilatorjev. "Na slovenski strani predora od dveh ventilatorjev deluje eden in bi promet težkih vozil z vidika morebitnega požara predstavljal preveliko nevarnost. Zato do odprave tehničnih težav z delovanjem drugega prezračevalnega ventilatorja velja prepoved za avtobuse in tovorna vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase," so v izjavi za medije pojasnili na Darsu.

Na Darsu mirijo, da so vozniki vozil nad 3,5 tone o težavah in obvozih preko spremenljive prometne signalizacije obveščeni na vpadnicah pred Ljubljano, prav tako pa tudi Prometno-informacijski center za državne ceste preko svojih ustaljenih načinov voznikom posreduje potrebne informacije. Z vidika obveščanja in vodenja prometa pa po navedbah Darsa sodelujejo tudi z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah.

V izjavi za medije so na Darsu še zagotovili, da njihovi strokovnjaki delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi ventilator znova normalno deloval, kar bi omogočilo odprtje predora za vsa vozila.

Predor Karavanke je bil popolnoma zaprt od 11.27 do 14.56.