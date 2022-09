Naredili prvi korak k dograditvi visokovodnega nasipa ob Muri

Ljutomer, 15. septembra - V Jeruzalemu so danes podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa na desnem bregu Mure v občinah Ljutomer in Veržej. Do konca leta 2026 naj bi dogradili in zvišali okrog 35 kilometrov nasipov.