Vlada bo novembra, decembra in januarja podvojila otroške dodatke

Brdo pri Kranju, 15. septembra - Vlada bo novembra, decembra in januarja podvojila višino otroških dodatkov, je po današnji seji vlade napovedal resorni minister Luka Mesec. Ukrep je težak 63 milijonov evrov. "Namen je, da s tem dodatkom zajamemo tiste, ki v prejšnjem dodatku niso bili dobro zajeti, to so predvsem redno zaposleni, ki preživljajo otroke," je dejal Mesec.