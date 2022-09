Generalna direktorja RTVS in HRT o vlogi in izzivih pri vodenju javnih medijskih servisov

Ljubljana, 15. septembra - Generalna direktorja RTV Slovenija (RTVS) in Hrvaške radiotelevizije (HRT), Andrej Grah Whatmough in Robert Šveb, sta se na današnjem srečanju v Zagrebu strinjala, da v dobi preštevilnih informacij javni mediji z zagotavljanjem verodostojnih, strokovnih in kakovostnih vsebin ohranjajo svoj nepogrešljiv položaj v družbi, so sporočili iz RTVS.