Stekla je nova kampanja za promocijo lokalnega sadjarstva

Ljubljana, 15. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes zagnalo kampanja za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja v letih 2021 do 2023. Prvi val kampanje, namenjene promociji sadja ter proizvodom iz sadja označenega z znakom Izbrana kakovost - Slovenija, bo trajal do 30. oktobra.