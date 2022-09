V Gledališču Celje prva slovenska uprizoritev Robina Hooda za otroke

Celje, 15. septembra - V Celjskem gledališču bo v soboto prva slovenska uprizoritev otroške predstave Robin Hood v priredbi Slobodana Obradovića. Napisana je po motivih romanov Henryja Gilberta, Alexandra Dumasa in Johna Finnmora. Zgodba govori o "konformizmu odrasle generacije, ki s svojimi odločitvami in dejanji zapravlja prihodnost mladih", so zapisali v gledališču.