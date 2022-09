V ZD Ljubljana povečano zanimanje za cepljenje proti omikronu

Ljubljana, 15. septembra - V ZD Ljubljana opažajo povečano zanimanje pacientov za cepljenje proti covidu-19 z novim cepivom, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Danes in v petek bodo predvidoma cepili po okoli 150 ljudi. Ob navalu so okrepili ekipe za cepljenje, odmerkov cepiva pa je dovolj, zagotavljajo.