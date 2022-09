Sindikata opozarjata na razkrajanje informacijskega sistema na ARRS in direktorja pozivata k odstopu

Ljubljana, 15. septembra - Šolski sindikat Sviz in visokošolski sindikat v dopisu Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) vztrajata, da mora biti raziskovalcem omogočen neoviran in neprekinjen dostop do arhiva raziskovalne dejavnosti še naprej. Direktorja, ki po mnenju sindikatov ni sposoben zagotoviti ustrezne prenove informacijskega sistema, pa pozivata k odstopu.