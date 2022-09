Zaživel je prenovljen osrednji javni portal za mlade Mlad.si

Ljubljana, 15. septembra - Portal Mlad.si je danes zaživel v prenovljeni obliki. S sloganom Križišče mladosti prinaša veliko vsebinskih in tehničnih novosti, med drugim bodo lahko mladi ustvarjali vsebine za svoje sovrstnike, prisluhnili podkastom ter se bolje seznanili z vladnimi vsebinami in projekti za mlade, so sporočili iz uredništva portala.