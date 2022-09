Sektor IKT lani prvič ustvaril za več kot dve milijardi evrov dodane vrednosti

Ljubljana, 18. septembra - Podjetja v sektorju IKT so lani beležila 5,39 milijarde evrov čistega prihodka od prodaje, kar je 19 odstotkov več kot leto prej. Prvič so ustvarila za več kot dve milijardi evrov dodane vrednosti. Leta 2021 je bilo v IKT sektorju 33.810 zaposlenih in samozaposlenih, kar je 10 odstotkov več kot leto prej.