Na drugi nacionalni konferenci poudarek na novi strategiji obvladovanja demence

Ljubljana, 15. septembra - Nova strategija obvladovanja demence v Sloveniji 2020-2030 bo nadaljevala glavne cilje prve, to so zgodnja diagnoza bolezni, dostopnost do ustrezne obravnave in zdravljenja ter vzpostavitev usklajene podpore osebam z demenco, njihovim družinam in oskrbovalcem, je na današnji nacionalni konferenci povedala Nadja Čobal z ministrstva za zdravje.