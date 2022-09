Zaradi podkupnin pri občinskih gradbenih poslih ovadili 14 fizičnih in šest pravnih oseb

Celje, 15. septembra - Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve 22 kaznivih dejanj s področja korupcije na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 14 fizičnih in šest pravnih oseb. Vpleteni so povezani z izvajanjem gradbenih storitev v dveh občinah na celjskem območju. Policisti ocenjujejo, da je nastala velika premoženjska škoda.