Evropski parlament: Madžarska ni več polna demokracija

Strasbourg, 15. septembra - Potem ko so evropski poslanci v sredo izrazili zaskrbljenost nad stanjem demokracije na Madžarskem, so danes obsodili "namerna in sistematična prizadevanja madžarske vlade za spodkopavanje evropskih vrednot" in zahtevali ukrepanje po 7. členu pogodbe o EU. To v skrajnem primeru pomeni odvzem glasovalnih pravic kršiteljici evropskih vrednot.