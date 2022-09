Ob svetovnem dnevu limfoma opozorila o pomenu celostne oskrbe bolnikov

Ljubljana, 15. septembra - Ob današnjem svetovnem dnevu limfoma v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo opozarjajo na pomen celostne oskrbe bolnikov s krvnimi raki. Ob peti obletnici programa Skupaj na poti do zdravja so njegovi predstavniki na današnji novinarski konferenci poleg samega zdravljenja izpostavili tudi ključen vpliv socializacije bolnikov.