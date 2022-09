Policija poziva očividce prometne nesreče, v kateri sta umrla peška in motorist

Novo mesto, 15. septembra - Policisti Policijske uprave Novo mesto pozivajo morebitne očividce in vse ostale, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin sredine prometne nesreče v okolici Straže pri Raki, v kateri sta umrla motorist in peška, naj s klicem na 113 ali anonimno številko 080 1200 to sporočijo policiji.