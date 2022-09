V Novem mestu odkritje obeležja rojaku ob 100-letnici Knafelčeve markacije

Novo mesto, 18. septembra - Na stičišču Pugljeve ulice in Župančičevega sprehajališča v Novem mestu bodo danes odkrili obeležje, ki so ga postavili ob 100-letnici Knafelčeve planinske markacije. Iznajditelj markacije z rdečim kolobarjem in sredinsko belo piko Alojz Knafelc, leta 1922 načelnik markacijskega odbora Slovenskega planinskega društva, se je rodil v Novem mestu.