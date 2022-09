Na Hrvaškem v trku potniškega vlaka in osebnega avtomobila življenje izgubili trije ljudje

Zagreb, 15. septembra - Trije ljudje so danes izgubili življenje v naletu potniškega vlaka v osebni avtomobil pri mestu Ludbreg v varaždinski županiji. Med smrtnimi žrtvami so bili 27-letno dekle in dva štiriletna otoka, poročajo hrvaški mediji. Železniški prehod, na katerem se je zgodila nesreča, nima zapornice, ampak pred njim stoji samo prometni znak.