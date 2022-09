V Solčavi opozarjajo na škodo v kmetijstvu zaradi velikih zveri

Solčava, 15. septembra - Predstavniki občin Solčava, Luče in Jezersko ter pašne skupnosti Raduha - Javorje so danes pristojnima državnima sekretarjema predstavili težave zaradi škode po velikih zvereh. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič je izrazil skrb zaradi njihove povečane prisotnosti in poudaril podporo prizadevanjem za boljše upravljanje z njimi.