Odbor za pravosodje potrdil več predlogov zakonskih novel

Ljubljana, 15. septembra - Odbor DZ za pravosodje je danes podprl predloge novel zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, o notariatu in o odvetništvu. Predloge je v parlamentarno obravnavo vložila SDS, so pa na seji odbora na predlog vlade sprejeli vrsto dopolnil, s katerimi so večinoma sledili mnenju zakonodajno-pravne službe.