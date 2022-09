Na Ljubljanski borzi dopoldne pozitivno razpoloženje

Ljubljana, 15. septembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne minilo v pozitivnem vzdušju. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,86 odstotka, med blue chipi pa so ob doslej skromnem prometu najbolj poskočile delnice Cinkarne Celje, za krepko več kot dva odstotka. Največ zanimanja je bilo doslej za vrednostne papirje Save Re in Krke.