Ljubljana, 15. septembra - Podpis pogodbe za rekonstrukcijo objekta Zdravstvenega doma Celje, ki jo bosta podpisala celjski župan Bojan Šrot in direktor podjetja Remont Matjaž Pavčič, bo danes ob 12.30 (IN NE ob 12. uri, kot je bilo napovedano sprva) v predavalnici v pritličju ZD Celje na Gregorčičevi 4 v Celju, so sporočili iz ZD Celje.